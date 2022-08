Vaticano, cardinale Becciu: il Papa mi ha telefonato per partecipare al Concistoro (Di lunedì 22 agosto 2022) Importante segnale di riconciliazione tra Angelo Becciu e Papa Francesco, dopo le vicende giudiziare che hanno toccato il cardinale. Becciu infatti, come riportano "La Nuova Sardegna" e "L'Unione Sarda", avrebbe ricevuto una chiamata dal Pontefice. "Sabato mi ha telefonato il Papa - sono le parole riportate dai quotidiani - per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma". L'avvocato del cardinale, Ivano Iai, ha confermato la novità: "Dal Vaticano è arrivato l'invito al Concistoro per la nomina di nuovi cardinali che si terrà dal 27 al 30 di agosto. È la prima volta, dal 24 settembre 2020, che sua eminenza viene convocato a un Concistoro - ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 agosto 2022) Importante segnale di riconciliazione tra AngeloFrancesco, dopo le vicende giudiziare che hanno toccato ilinfatti, come riportano "La Nuova Sardegna" e "L'Unione Sarda", avrebbe ricevuto una chiamata dal Pontefice. "Sabato mi hail- sono le parole riportate dai quotidiani - per chiedermi dia una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma". L'avvocato del, Ivano Iai, ha confermato la novità: "Dalè arrivato l'invito alper la nomina di nuovi cardinali che si terrà dal 27 al 30 di agosto. È la prima volta, dal 24 settembre 2020, che sua eminenza viene convocato a un- ...

