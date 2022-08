Van der Poel è pronto a rientrare alle corse

Leggi su blogciclismo

(Di lunedì 22 agosto 2022) Fino a qui è stata una stagione a corrente alternata per Mathieu van der. L’esordio è avvenuto solo alla Milano-Sanremo a marzo, con un grandissimo ed inaspettato podio finale, complice il brutto infortunio occorsogliOlimpiadi di Tokyo nella prova di mountain bike, poi sono arrivate le grandi vittorie alla Dwaars Door Vlaanderen e al Giro delle Fiandre. Al Giro d’Italia è stato protagonista indiscusso vincendo la prima tappa, indossando la maglia rosa e dando spettacolo ogni giorno, ma ha avuto anche momenti non positivi. Pensiamo ad esempio al grande obiettivo Parigi-Roubaix sfumato, o ancor peggio un Tour de France dal quale si è ritirato complice il mancato recupero dal Giro. Proprio da quel momento MVDP è sparito dai radar e si è impegnato nel recuperare la miglior forma possibile in vista dell’ultima parte di stagione. LEGGI ...