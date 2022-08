Valle Vitulanese | mercoledì interruzione idrica per urgente intervento di manutenzione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica che in data odierna E-Distribuzione ha comunicato che eseguirà undistraordinaria alla Cabina di trasformazione denominata “CABIB” a servizio della Centrale di Sollevamento Santo Stefano per risolvere alcune problematiche rilevate dal loro personale tecnico. L’, programmato è previsto per il giorno24/08/2022 e prevede l’della fornitura elettrica dalle ore 9:00 alle ore 14:00 GESESA SpA farà il possibile per minimizzare eventuali ulteriori disagi alle utenze quali potrebbero essere abbassamento di pressione o. I Comuni interessati sono: Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, ...