Vaiolo scimmie, morto a Cuba turista italiano: era il primo contagio sull'isola (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – E' morto il turista italiano in vacanza a Cuba a cui era stato diagnosticato il Vaiolo delle scimmie. A quanto ha spiegato sabato scorso in una nota il ministero della Salute dell'Avana, si trattava del primo caso ufficiale di contagio nell'isola. La vittima era un carabiniere 50enne che si trovava a Cuba con alcuni amici per le ferie estive.

