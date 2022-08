Vaiolo delle scimmie, morto a Cuba comandante dei carabinieri veneto. Germano Mancini aveva 50 anni (Di lunedì 22 agosto 2022) È morto a Cuba , Germano Mancini , 50 anni. Era in vacanza, si trovava nell'isola come turista: era arrivato il 15 agosto. Era da poco più di due mesi comandante della stazione dei carabinieri di ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 agosto 2022) È, 50. Era in vacanza, si trovava nell'isola come turista: era arrivato il 15 agosto. Era da poco più di due mesidella stazione deidi ...

repubblica : Vaccino per il vaiolo delle scimmie, l'Aifa dice sì alla divisione di ogni fiala in cinque dosi [di Michele Bocci] - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - infoitsalute : Vaiolo delle scimmie: aumentano i casi, ma sul vaccino manca l'ok da Berna - vivere_svizzera : RT @Marinettoski: Vaiolo delle scimmie, bambina di 4 anni contagiata “vive con 2 adulti..” Mentre siamo qua a parlare di #devianza #VivaLeD… - NSammaritano : RT @Marinettoski: Vaiolo delle scimmie, bambina di 4 anni contagiata “vive con 2 adulti..” Mentre siamo qua a parlare di #devianza #VivaLeD… -