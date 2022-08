Vacanze, combattere malinconia e ripartire (Di lunedì 22 agosto 2022) Se le Vacanze sono agli sgoccioli e la malinconia imperversa, ecco come contrastarla per affrontare di slancio la nuova stagione Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Se lesono agli sgoccioli e laimperversa, ecco come contrastarla per affrontare di slancio la nuova stagione

lorenzosica1981 : @Alessan11705816 @Deborah07235629 Ma si, in effetti se lo dice DeborahNumeretti senza dare alcun dato, perché non f… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Vacanze finite, spensieratezza addio? Non sia mai. In attesa che, il 25 agosto, prenda il via il Comedy Festival –rass… - Gazzettadmilano : Vacanze finite, spensieratezza addio? Non sia mai. In attesa che, il 25 agosto, prenda il via il Comedy Festival –r… - Gazzettadmilano : Vacanze finite, spensieratezza addio? Non sia mai. In attesa che, il 25 agosto, prenda il via il Comedy Festival –r… - EmuSpritz : @1V4vendetta Dovrebbe essere sempre così, cercando di evitare debiti non essenziali, soprattutto per beni come auto… -