Usa, agenti di polizia prendono a pugni e ginocchiate un uomo immobilizzato a terra – Il video (Di lunedì 22 agosto 2022) Tre agenti di polizia negli Usa hanno preso a pugni e ginocchiate una persona immobilizzata a terra. L'episodio è avvenuto nell'Arkansas, fuori da un minimarket nella contea di Crawford. Secondo quanto riportato dalla Cnn, i tre agenti sono stati rimossi dal servizio e sono sotto inchiesta, come hanno confermato i rispettivi dipartimenti. Due degli agenti ripresi nel video sono agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Crawford e il terzo è un agente del dipartimento di polizia di Mulberry, come hanno confermato le agenzie nelle loro dichiarazioni di domenica.

