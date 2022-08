Uno sportello per le imprese in difficoltà per il caro bollette (Di lunedì 22 agosto 2022) di Monica De Santis Le Cronache e la Fenailp insieme a sostegno delle imprese e contro il caro bollette che ormai è diventato una vera e propria emergenza per il settore. Dall’industria del turismo a quella manifatturiera, sono centinaia le imprese che hanno visto i costi delle bollette aumentati di più del doppio: molte di loro sono costrette a lavorare a regime ridotto, ma a settembre la situazione potrebbe anche essere peggiore. Da qui l’iniziativa della FeNAILP che ha attivato lo sportello “Impresa Emergenza caro bollette”. Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, grazie ad un Team di Specialisti del Settore. “Siamo in grado di fornire ai nostri Associati, – afferma Sabato Pecoraro, Presidente Nazionale ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 agosto 2022) di Monica De Santis Le Cronache e la Fenailp insieme a sostegno dellee contro ilche ormai è diventato una vera e propria emergenza per il settore. Dall’industria del turismo a quella manifatturiera, sono centinaia leche hanno visto i costi delleaumentati di più del doppio: molte di loro sono costrette a lavorare a regime ridotto, ma a settembre la situazione potrebbe anche essere peggiore. Da qui l’iniziativa della FeNAILP che ha attivato lo“Impresa Emergenza”. Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, grazie ad un Team di Specialisti del Settore. “Siamo in grado di fornire ai nostri Associati, – afferma Sabato Pecoraro, Presidente Nazionale ...

