Una vita anticipazioni: Genoveva è incinta ma non lo accetta e pensa a cosa fare (Di lunedì 22 agosto 2022) Aurelio e Marcelo pensano che Genoveva sia incinta, ma la donna si rifiuta di accettarlo. Il vero problema è che Genoveva non riesce a pensare di poter avere un figlio da un uomo come Aurelio e glielo fa capire in modo diretto, senza troppi giri di parole. Ma Genoveva è incinta oppure no? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita che torna anche domani, 23 agosto 2022. Dopo la pausa nel mese di agosto, la soap spagnola ci aspetta anche domani con un nuovo episodio. In questo mese e mezzo, andranno in onda le ultime puntate di Una vita che, come saprete, non è stata più rinnovata in Spagna. Ma per i fan italiani, c’è ancora qualche episodio da seguire per scoprire come finiranno le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 agosto 2022) Aurelio e Marcelono chesia, ma la donna si rifiuta dirlo. Il vero problema è chenon riesce are di poter avere un figlio da un uomo come Aurelio e glielo fa capire in modo diretto, senza troppi giri di parole. Maoppure no? Non ci resta che scoprirlo con ledi Unache torna anche domani, 23 agosto 2022. Dopo la pausa nel mese di agosto, la soap spagnola ci aspetta anche domani con un nuovo episodio. In questo mese e mezzo, andranno in onda le ultime puntate di Unache, come saprete, non è stata più rinnovata in Spagna. Ma per i fan italiani, c’è ancora qualche episodio da seguire per scoprire come finiranno le ...

