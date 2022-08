“Una Vita”, anticipazioni del 22 agosto: il progetto di Valeria e David (Di lunedì 22 agosto 2022) Riprendono gli appuntamenti con la soap spagnola “Una Vita” che ritorna oggi 22 agosto nella programmazione di Canale 5 a partire dalle 14:10, dopo Beautiful “Una Vita” trama ed anticipazioni del 22 agosto una Vita 22 agostoValeria e David progettano di fuggire insieme negli Stati Uniti, ma quando David incontra Aurelio insieme al suo sicario, apparentemente torna a offrire i suoi servigi al suo ex padrone. Liberto e Hortensia litigano per la mancanza di rispetto che la donna ha per Pascual; l’invito di Angel ad Azucena all’opera, nel palco privato che la sua famiglia ha al Teatro Real, fa ben sperare le sorelle Rubio. Aurelio e Marcelo pensano che Genoveva sia incinta, ma la donna si rifiuta di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Riprendono gli appuntamenti con la soap spagnola “Una” che ritorna oggi 22nella programmazione di Canale 5 a partire dalle 14:10, dopo Beautiful “Una” trama eddel 22una22progettano di fuggire insieme negli Stati Uniti, ma quandoincontra Aurelio insieme al suo sicario, apparentemente torna a offrire i suoi servigi al suo ex padrone. Liberto e Hortensia litigano per la mancanza di rispetto che la donna ha per Pascual; l’invito di Angel ad Azucena all’opera, nel palco privato che la sua famiglia ha al Teatro Real, fa ben sperare le sorelle Rubio. Aurelio e Marcelo pensano che Genoveva sia incinta, ma la donna si rifiuta di ...

