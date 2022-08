Una Vita, anticipazioni 24 agosto: Ramòn e Lolita si riappacificano, ma lui nasconde ancora il suo segreto. Aurelio sempre più minaccioso con i vicini (Di lunedì 22 agosto 2022) Una Vita, anticipazioni 24 agosto: cosa vedremo domani? Le cose tra Lolita e Ramòn si metteranno meglio, ma lui proseguirà il suo piano con Fidel e José. Il progetto di David e Valeria di andarsene dal quartiere non cadrà, tuttavia Aurelio continuerà a complottare contro gli abitanti di Acacias, servendosi di Marcelo e Luis. A quanto pare Lolita, Fabiana ed Inma ne faranno le spese. Una Vita, anticipazioni 24 agosto: Ramòn e Lolita si riappacificano, ma c’è un problema I rapporti tra Ramòn e Lolita sono finalmente più tranquilli … Tuttavia il Palacios seguita a nascondere alla nuora cosa sta combinando con Fidel e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 agosto 2022) Una24: cosa vedremo domani? Le cose trasi metteranno meglio, ma lui proseguirà il suo piano con Fidel e José. Il progetto di David e Valeria di andarsene dal quartiere non cadrà, tuttaviacontinuerà a complottare contro gli abitanti di Acacias, servendosi di Marcelo e Luis. A quanto pare, Fabiana ed Inma ne faranno le spese. Una24si, ma c’è un problema I rapporti trasono finalmente più tranquilli … Tuttavia il Palacios seguita are alla nuora cosa sta combinando con Fidel e ...

