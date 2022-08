Un tifoso juventino a Bargiggia: “Ma cosa ha vinto il Napoli?”, la risposta del giornalista da applausi (Di lunedì 22 agosto 2022) Paolo Bargiggia è stato protagonista in queste ore di un vivace scambio di opinione sui social con qualche tifoso juventino. Tutto è partito da un messaggio del giornalista che ha criticato il mercato bianconero, esaltando invece quello del Napoli. Mentre supporters juventini hanno definito Kvaratskhelia un pacco, il giornalista ha fatto l’esatto contrario. “Chi sa fare mercato e chi no: la Juventus prende Di Maria per un anno, anni 34 e lo paga 7.5 mln netti; circa 12 col Decreto Crescita. Il Napoli prende un fenomeno come Kvaratskhelia anni 21 a 9 milioni più 2 di bonus e gli da 1.2 milioni netti di ingaggio. Dov’è l’errore? A Torino belli!“. Il messaggio social di Bargiggia.Bargiggia scontro con i tifosi della Juve Un messaggio che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) Paoloè stato protagonista in queste ore di un vivace scambio di opinione sui social con qualche. Tutto è partito da un messaggio delche ha criticato il mercato bianconero, esaltando invece quello del. Mentre supporters juventini hanno definito Kvaratskhelia un pacco, ilha fatto l’esatto contrario. “Chi sa fare mercato e chi no: la Juventus prende Di Maria per un anno, anni 34 e lo paga 7.5 mln netti; circa 12 col Decreto Crescita. Ilprende un fenomeno come Kvaratskhelia anni 21 a 9 milioni più 2 di bonus e gli da 1.2 milioni netti di ingaggio. Dov’è l’errore? A Torino belli!“. Il messaggio social discontro con i tifosi della Juve Un messaggio che ...

