Un papà invia al pediatra le foto del figlio. Per Google è pedopornografia e lo segnala alle autorità (Di lunedì 22 agosto 2022) Il New York Times racconta la vicenda kafkiana di un ex informatico quarantenne che ha inviato per mail al medico alcune immagini del suo bambino per avere una diagnosi. È finito indagato dalla polizia e ha perso, forse per sempre, messaggi, contatti, foto, video: anni e anni... Leggi su repubblica (Di lunedì 22 agosto 2022) Il New York Times racconta la vicenda kafkiana di un ex informatico quarantenne che hato per mail al medico alcune immagini del suo bambino per avere una diagnosi. È finito indagato dalla polizia e ha perso, forse per sempre, messaggi, contatti,, video: anni e anni...

ilDifforme : Il Pontefice invia un messaggio a Suor Teresina Longo di Erice che accoglie i bambini in fuga dalla guerra… - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: La Cina invia truppe in Russia per esercitazioni con altri Paesi #donbass #papa #popasna #angelus #ucraina https://t.… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: La Cina invia truppe in Russia per esercitazioni con altri Paesi #donbass #papa #popasna #angelus #ucraina https://t.… - MatteoGusberti : RT @MediasetTgcom24: La Cina invia truppe in Russia per esercitazioni con altri Paesi #donbass #papa #popasna #angelus #ucraina https://t.… - emobranco : RT @MediasetTgcom24: La Cina invia truppe in Russia per esercitazioni con altri Paesi #donbass #papa #popasna #angelus #ucraina https://t.… -