Un altro domani, spoiler: Patricia ricatta Carmen (Di lunedì 22 agosto 2022) Il destino di Carmen Villanueva subirà una terribile svolta ad Un altro domani, come segnalano gli spoiler. La ragazza, di recente, si è resa conto di essersi innamorata di Kiros e deciderà di scappare insieme a lui. Il giovane, però, le suggerirà di fingere di acconsentire a fidanzarsi con Victor per prendere tempo e dargli la possibilità di pianificare nei minimi dettagli la loro fuga d'amore dalla colonia. La Villanueva accoglierà il consiglio del suo amato e annuncerà a Francisco e a Patricia di aver finalmente deciso di fidanzarsi ufficialmente con il figlio di Ventura per aiutarli a saldare tutti i loro debiti e sistemare una volta per tutte le finanze della fabbrica. I due ne saranno felicissimi e vorranno affrettare i tempi, imponendo alla ragazza di formalizzare l'unione con il rampollo ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 22 agosto 2022) Il destino diVillanueva subirà una terribile svolta ad Un, come segnalano gli. La ragazza, di recente, si è resa conto di essersi innamorata di Kiros e deciderà di scappare insieme a lui. Il giovane, però, le suggerirà di fingere di acconsentire a fidanzarsi con Victor per prendere tempo e dargli la possibilità di pianificare nei minimi dettagli la loro fuga d'amore dalla colonia. La Villanueva accoglierà il consiglio del suo amato e annuncerà a Francisco e adi aver finalmente deciso di fidanzarsi ufficialmente con il figlio di Ventura per aiutarli a saldare tutti i loro debiti e sistemare una volta per tutte le finanze della fabbrica. I due ne saranno felicissimi e vorranno affrettare i tempi, imponendo alla ragazza di formalizzare l'unione con il rampollo ...

