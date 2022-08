Un 52enne disperso da domenica sera nella zona del Pizzo Recastello (Di lunedì 22 agosto 2022) Valbondione. Da domenica sera è disperso in montagna sul Pizzo Recastello, sopra Valbondione: sono in corso le ricerche di un uomo di 52 anni. Aveva comunicato che sarebbe andato nella zona della Cresta dei corni neri ma il mancato rientro ha allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto. Sono partite le ricerche: l’auto è stata ritrovata a Valbondione. Oltre ai tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, sono presenti i carabinieri della zona. nella notte tra domenica e lunedì l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha imbarcato un tecnico per la ricognizione dall’alto, in un primo momento senza esito. Sul posto anche l’elicottero della Guardia di finanza con IMSI Catcher, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 agosto 2022) Valbondione. Dain montagna sul, sopra Valbondione: sono in corso le ricerche di un uomo di 52 anni. Aveva comunicato che sarebbe andatodella Cresta dei corni neri ma il mancato rientro ha allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto. Sono partite le ricerche: l’auto è stata ritrovata a Valbondione. Oltre ai tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, sono presenti i carabinieri dellanotte trae lunedì l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha imbarcato un tecnico per la ricognizione dall’alto, in un primo momento senza esito. Sul posto anche l’elicottero della Guardia di finanza con IMSI Catcher, ...

