Ultime per le candidature: Tremonti con Fdi, candidata M5S silurata perché ex berlusconiana (Di lunedì 22 agosto 2022) Oggi 22 agosto è il giorno decisivo per i partiti. Hanno tempo fino alle 20 per presentare le liste in vista delle elezioni del 25 settembre. Nelle Corti di Appello devono essere depositati i documenti con i nomi dei candidati. ... Leggi su europa.today (Di lunedì 22 agosto 2022) Oggi 22 agosto è il giorno decisivo per i partiti. Hanno tempo fino alle 20 per presentare le liste in vista delle elezioni del 25 settembre. Nelle Corti di Appello devono essere depositati i documenti con i nomi dei candidati. ...

DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, valutazioni in corso per l'attacco: dalle richieste di #Depay all'opzione #Milik, le… - chetempochefa : ?? Che Tempo Che Fa ricorda Piero Angela. Questa sera alle 20.45 su @RaiTre vi aspettiamo per ricordare insieme il… - OfficialSSLazio : ?? Il giorno dopo è sempre più bello! Qui per abbonarti e vivere tutto questo ?????????????? ?? - PalermoToday : Ultime per le candidature: Tremonti con Fdi, candidata M5S silurata perché ex berlusconiana - Today_it : Ultime per le candidature: Tremonti con Fdi, candidata M5S silurata perché ex berlusconiana -