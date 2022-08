Ultime Notizie – Vaticano, Becciu: "Grande gioia, grato al Papa" (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Il cardinale Angelo Becciu esprime all’Adnkronos “Grande gioia e profonda gratitudine” per la decisione del Papa e ribadisce “i sentimenti di piena fedeltà al Suo Magistero”. La gratitudine al Pontefice da parte del porporato arriva tramite i legali Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo che lo rappresentano nel processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue che ripartirà a settembre. Il cardinale in una messa privata in Sardegna ha raccontato che sabato scorso lo ha chiamato “il Papa per dirmi che sarò reintegrato nelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma”. Sabato prossimo Becciu parteciperà al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Il cardinale Angeloesprime all’Adnkronos “e profonda gratitudine” per la decisione dele ribadisce “i sentimenti di piena fedeltà al Suo Magistero”. La gratitudine al Pontefice da parte del porporato arriva tramite i legali Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo che lo rappresentano nel processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue che ripartirà a settembre. Il cardinale in una messa privata in Sardegna ha raccontato che sabato scorso lo ha chiamato “ilper dirmi che sarò reintenelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma”. Sabato prossimoparteciperà al ...

