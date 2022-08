Ultime Notizie Serie A: Milan e Napoli agli opposti, garanzie Henry e Arnautovic, le strade per Wijnaldum (Di lunedì 22 agosto 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.45 – Sold out Marassi – La gente della Sampdoria vuole l’impresa contro la Juventus, per stasera si va verso il tutto esaurito. La notizia 16.30 – Le due garanzie – Henry per il Verona, Arnautovic per il Bologna, ecco le garanzie per Cioffi e Mihajlovic in vista della stagione. L’approfondimento 15.00 – Le strade di Wijnaldum – Dopo il brutto infortunio, ora il centrocampista deve decidere come procedere la lunga riabilitazione che lo aspetta. Le Ultime 13.15 – Il rientro di Bonucci – Il difensore salterà la Sampdoria, ma dovrebbe rientrare regolarmente per la prossima ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.45 – Sold out Marassi – La gente della Sampdoria vuole l’impresa contro la Juventus, per stasera si va verso il tutto esaurito. La notizia 16.30 – Le dueper il Verona,per il Bologna, ecco leper Cioffi e Mihajlovic in vista della stagione. L’approfondimento 15.00 – Ledi– Dopo il brutto infortunio, ora il centrocampista deve decidere come procedere la lunga riabilitazione che lo aspetta. Le13.15 – Il rientro di Bonucci – Il difensore salterà la Sampdoria, ma dovrebbe rientrare regolarmente per la prossima ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - GianmarcoC4 : RT @sole24ore: ?? «Noi, attivisti, militari e politici russi, ora siamo partigiani e combattenti dell’Esercito repubblicano nazionale»: iniz… - carlo_sottile : RT @sole24ore: ?? «Noi, attivisti, militari e politici russi, ora siamo partigiani e combattenti dell’Esercito repubblicano nazionale»: iniz… -