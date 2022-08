Ultime Notizie – Roma, De Angelis: “Ruberti mi ha chiesto scusa il giorno dopo la cena” (Di lunedì 22 agosto 2022) (dall’inviata Silvia Mancinelli) – “Quella discussione l’ho iniziata io, accidenti a me. Parlavo della Juve, di cui sono tifosissimo, della formazione nostra e di quella del Real Madrid. Ma mai avrei immaginato sarebbe finita in quel modo. Quando siamo arrivati a parlare di Roma e Lazio è successo quello che è successo, c’era chi aveva bevuto chi era alterato e problemi già latenti si sono accesi con quella miccia calcistica“. Francesco De Angelis, leader provinciale del centrosinistra e tra i protagonisti – suo malgrado – del video dello scandalo con l’ex capo gabinetto del Comune di Roma Albino Ruberti, all’Adnkronos ammette “l’assurdità” di quella lite che – garantisce – “è davvero partita da un rigore”. “I vertici regionali del Partito democratico mi hanno manifestato la loro solidarietà. Lo stesso Zingaretti – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) (dall’inviata Silvia Mancinelli) – “Quella discussione l’ho iniziata io, accidenti a me. Parlavo della Juve, di cui sono tifosissimo, della formazione nostra e di quella del Real Madrid. Ma mai avrei immaginato sarebbe finita in quel modo. Quando siamo arrivati a parlare die Lazio è successo quello che è successo, c’era chi aveva bevuto chi era alterato e problemi già latenti si sono accesi con quella miccia calcistica“. Francesco De, leader provinciale del centrosinistra e tra i protagonisti – suo malgrado – del video dello scandalo con l’ex capo gabinetto del Comune diAlbino, all’Adnkronos ammette “l’assurdità” di quella lite che – garantisce – “è davvero partita da un rigore”. “I vertici regionali del Partito democratico mi hanno manifestato la loro solidarietà. Lo stesso Zingaretti – ...

