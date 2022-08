Ultime Notizie – Napoli, 80enne spara alla moglie e si barrica in casa (Di lunedì 22 agosto 2022) spara, ferisce la moglie e si barrica in casa. Succede a Bacoli, in provincia di Napoli. La donna ferita è una 77enne, ad esplodere i colpi di arma da fuoco con una pistola di piccolo calibro è stato il marito 80enne, che si è barricato in casa in via Terme Romane. La donna, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Pozzuoli, non è in pericolo di vita. I motivi del ferimento non sono ancora chiari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli. A condurre le procedure di negoziazione con un carabiniere negoziatore del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022), ferisce lae siin. Succede a Bacoli, in provincia di. La donna ferita è una 77enne, ad esplodere i colpi di arma da fuoco con una pistola di piccolo calibro è stato il marito, che si èto inin via Terme Romane. La donna, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Pozzuoli, non è in pericolo di vita. I motivi del ferimento non sono ancora chiari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli. A condurre le procedure di negoziazione con un carabiniere negoziatore del Nucleo investigativo del Comando provinciale di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

