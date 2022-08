Ultime Notizie – Finlandia, premier Sanna Marin negativa a test antidroga (Di lunedì 22 agosto 2022) La premier finlandese Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga condotto la settimana scorsa, sull’onda delle polemiche seguite alla diffusione di un video in cui la si vede ballare durante un party in una residenza privata. Lo ha reso noto il governo di Helsinki. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Lafinlandeseè risultataalcondotto la settimana scorsa, sull’onda delle polemiche seguite alla diffusione di un video in cui la si vede ballare durante un party in una residenza privata. Lo ha reso noto il governo di Helsinki. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

