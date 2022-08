Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022, Meloni: “Premi per imprese che assumono” (Di lunedì 22 agosto 2022) “Lo Stato non crea ricchezza e posti di lavoro, sono le imprese e i lavoratori a farlo. Quello che lo Stato può fare, però, è stabilire regole che favoriscano chi crea quella ricchezza e quei posti di lavoro. In che modo? Riducendo il cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto costa un lavoratore al datore di lavoro e quanto concretamente arriva in busta paga”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si esprime così in un video su Facebook in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “Si può fare, facendo pagare a determinate condizioni allo Stato una parte dei contributi previdenziali che oggi sono a carico dell’impresa e del lavoratore. Sono misure che esistono già sulla carta, ma che vanno enormemente potenziate. Però non basta. Fratelli d’Italia pensa che a questo vada ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) “Lo Stato non crea ricchezza e posti di lavoro, sono lee i lavoratori a farlo. Quello che lo Stato può fare, però, è stabilire regole che favoriscano chi crea quella ricchezza e quei posti di lavoro. In che modo? Riducendo il cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto costa un lavoratore al datore di lavoro e quanto concretamente arriva in busta paga”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, si esprime così in un video su Facebook in vista delledel 25 settembre. “Si può fare, facendo pagare a determinate condizioni allo Stato una parte dei contributi previdenziali che oggi sono a carico dell’impresa e del lavoratore. Sono misure che esistono già sulla carta, ma che vanno enormemente potenziate. Però non basta. Fratelli d’Italia pensa che a questo vada ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - corgiallorosso : #Roma, rinviata la decisione sull’operazione di #Wijnaldum: gli aggiornamenti - junews24com : Djuricic: «Juve perfetta per Vlahovic. Kostic? Fatto insieme tutto il percorso» - -