Ultime Notizie – Elezioni 2022, tutte le posizioni in campo su gas ed energia (Di lunedì 22 agosto 2022) L'emergenza principale è il gas, ma è l'intera questione energia a preoccupare i partiti in piena campagna elettorale per le Elezioni 2022. Giorno dopo giorno prendono forma le idee e gli slogan. Oggi è la volta del pacchetto di cinque proposte lanciate dal segretario del Pd Enrico Letta e dell'affondo di Silvio Berlusconi contro "gli stop ideologici della sinistra". Le proposte sono profondamente diverse tra loro. C'è però la consapevolezza condivisa che sia necessario fare i conti, subito, con un tema che rischia di far saltare l'economia italiana e, di conseguenza, di compromettere la tenuta di imprese e famiglie. Del resto, ci sono i numeri a rappresentare la portata del problema. Il prezzo del gas è salito ad Amsterdam a 283 euro al MWh dopo il nuovo stop del gasdotto Nord Stream annunciato venerdì scorso da Gazprom.

