Ultime Notizie – Elezioni 2022, Meloni: “Mi candido a l’Aquila, scelta di cuore” (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgia Meloni candidata nel collegio uninominale di Montecitorio in Abruzzo, a l’Aquila, per Fratelli d’Italia in vista delle Elezioni 2022. “È indissolubile il legame che c’è tra Fratelli d’Italia, l’Abruzzo e l’Aquila. In questa splendida terra è iniziata una delle più importanti esperienze politiche e amministrative del nostro movimento e i risultati del buongoverno nel capoluogo e in Regione ne sono la testimonianza. Per questo ho deciso di raccogliere l’appello della classe dirigente di Fratelli d’Italia in Abruzzo e di candidarmi nel collegio uninominale l’Aquila-Teramo. È una scelta di cuore ma anche simbolica perché questo territorio incarna la missione che ci aspetta alla guida della Nazione: risollevare l’Italia, così come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgiacandidata nel collegio uninominale di Montecitorio in Abruzzo, a, per Fratelli d’Italia in vista delle. “È indissolubile il legame che c’è tra Fratelli d’Italia, l’Abruzzo e. In questa splendida terra è iniziata una delle più importanti esperienze politiche e amministrative del nostro movimento e i risultati del buongoverno nel capoluogo e in Regione ne sono la testimonianza. Per questo ho deciso di raccogliere l’appello della classe dirigente di Fratelli d’Italia in Abruzzo e di candidarmi nel collegio uninominale-Teramo. È unadima anche simbolica perché questo territorio incarna la missione che ci aspetta alla guida della Nazione: risollevare l’Italia, così come ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - VesuvioLive : Maltempo in Campania, nuova allerta meteo per 9 ore del 23 agosto: prevista grandine, allagamenti e forte vento - ilFattoMolfetta : SCUOLE, AL VIA IL PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE DEL COMUNE DI MOLFETTA -