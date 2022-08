Ultime Notizie – Elezioni 2022, liste Forza Italia: alta tensione su esclusi (Di lunedì 22 agosto 2022) alta tensione in Forza Italia per gli esclusi dalle liste. Veleni, vecchi rancori che riemergono, veti incrociati: c’è un po’ di tutto nelle Ultime ore concitate della trattativa per ‘caselle’ e nomi. Raccontano che potrebbe essere a forte rischio la ricandidatura del deputato Andrea Ruggieri, uno dei fedelissimi di Silvio Berlusconi, già responsabile della comunicazione tv del Cav e volto noto del partito, nonché nipote di Bruno Vespa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022)inper glidalle. Veleni, vecchi rancori che riemergono, veti incrociati: c’è un po’ di tutto nelleore concitate della trattativa per ‘caselle’ e nomi. Raccontano che potrebbe essere a forte rischio la ricandidatura del deputato Andrea Ruggieri, uno dei fedelissimi di Silvio Berlusconi, già responsabile della comunicazione tv del Cav e volto noto del partito, nonché nipote di Bruno Vespa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - junews24com : Frabotta Lecce (Sportitalia), clamoroso! Si va verso la risoluzione: i dettagli - - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Così Liliana si è uccisa». Giallo sui giorni prima del ritrovamento: ipotesi «congelamento» -