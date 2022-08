Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Letta | “Video postato da Meloni su stupro è indecente”

(Di lunedì 22 agosto 2022) “Ildasu unoe indecoroso. Invito tutti a fare una campagna elettorale in cui ci si confronti sui temi, non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone”. Queste le parole di Enrico, oggi, a Radio 24. “Soltanto votando per noi – ha aggiunto – si può avere una alternativa alla destra, votando per altri significa agevolare la marcia delle destre in questa campagna elettorale”. IL PROGRAMMA: “TETTO NAZIONALE A PREZZO GAS” – “Il prezzo dell’energia e del gas è aumentato del mille per cento negli ultimi 12 mesi. Oggi siamo in emergenza. Questo deve essere il tema principale della campagna elettorale altrimenti a fine campagna elettorale ci troveremo con aziende chiuse”, ha poi spiegato. Nel pacchetto di 5 proposte, al primo punto ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - zazoomblog : Ultime Notizie Serie A: Milan e Napoli agli opposti la chiave di Sarri Atalanta ritrovata - #Ultime #Notizie… - junews24com : Serie A: Napoli con nuove risorse, Milan con vecchie certezze - -

Il Sole 24 ORE

Alex Belli e Soleil Sorge , dopo le scintille del Grande Fratello Vip 6 , potrebbero tornare insieme in televisione e scontrarsi davanti alle telecamere di uno storico programma di casa Mediaset . ...Lemosse dei partiti: sempre più certa la candidatura di Giorgia Meloni per l'uninominale nel collegio L'Aquila - Teramo. Tremonti sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sgarbi ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 19.470 nuovi casi e 63 morti Non si placa la polemica in casa del Pd pugliese per le liste elettorali in vista delle Politiche. Dopo la plateale iniziativa dei consiglieri regionali dem Fabiano Amati e Ruggiero Mennea, che ...(Teleborsa) - E' scattato stamattina quello che può esser definito a buon ragione il "Tax Day", visto che oggi scade il termine per 181 fra adempimenti e versamenti fiscali (questi ultimi sono ...