Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Ic a Lega | “Decidere ora e giorno per confronto Di Maio-Salvini”

"Un confronto con Salvini? Sono prontissimo, ma ho paura che lui scappi…", dice Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, ospite di Zona Bianca. Ma dai microfoni di La7 il leader della Lega ribadisce che è disposto a confrontarsi con tutti i leader. "Siamo convinti delle nostre idee, siamo pronti a discuterne con chiunque", confermano fonti del Carroccio. Registrata la "disponibilità reciproca", Impegno civico incalza: "Adesso bisogna solo scegliere giorno e orario per fare il confronto Di Maio-Salvini".

