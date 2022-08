Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi schiera Rita Dalla Chiesa in Puglia (Di lunedì 22 agosto 2022) Tra i volti nuovi nelle liste di Forza Italia c’è Rita Dalla Chiesa, primogenita del generale Carlo Alberto, ucciso Dalla mafia nel 1982. Nulla è stato ancora ufficializzato, ma i boatos danno Dalla Chiesa in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari. Dietro di lei Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli.Dalla Chiesa correrebbe anche nell’uninominale Camera di Molfetta. Il coordinatore regionale, il deputato Mauro D’Attis, guiderebbe il listino nel collegio di Brindisi-Lecce- Galatina e dietro di lui ci sarebbe Matilde Siracusano. D’Attis è anche nel maggioRitario di Brindisi, sempre a Montecitorio. capolista al Senato al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Tra i volti nuovi nelle liste di Forza Italia c’è, primogenita del generale Carlo Alberto, uccisomafia nel 1982. Nulla è stato ancora ufficializzato, ma i boatos dannoin un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in, nel collegio Molfetta-Bari. Dietro di lei Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli.correrebbe anche nell’uninominale Camera di Molfetta. Il coordinatore regionale, il deputato Mauro D’Attis, guiderebbe il listino nel collegio di Brindisi-Lecce- Galatina e dietro di lui ci sarebbe Matilde Siracusano. D’Attis è anche nel maggiorio di Brindisi, sempre a Montecitorio. capolista al Senato al ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - ParliamoDiNews : Elezioni politiche 2022 ultime notizie oggi - la Repubblica #elezioni #politiche #ultime #notizie #repubblica… - junews24com : Paredes, giocata virale! Numero da urlo per l'obiettivo Juve - VIDEO - -