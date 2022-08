Ultime Notizie – Dugin: “Mia figlia morta per terrorismo dei nazisti di Kiev” (Di lunedì 22 agosto 2022) La morte di Darya Dugina è stata causata da “un atto di terrorismo del regime nazista ucraino”. Lo ha dichiarato Alexander Dugin, ideologo ritenuto vicino al presidente russo Vladimir Putin, commentando in una nota il “brutale omicidio” della figlia avvenuto sabato sera “davanti a me”. Darya Dugina è morta nell’esplosione della sua auto. L’Fsb, il servizio di sicurezza federale, per l’omicidio ha accusato l’ucraina Natalya Vovk, di 43 anni, che sarebbe in seguito riuscita a fuggire in Estonia. Darya “era una bellissima donna ortodossa, una patriota, una reporter di guerra, un’esperta per la tv centrale e una filosofa”, ha affermato Dugin ricordando la figlia. Ora, ha aggiunto riferendosi al conflitto in Ucraina, “abbiamo bisogno solo della vittoria. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) La morte di Daryaa è stata causata da “un atto didel regime nazista ucraino”. Lo ha dichiarato Alexander, ideologo ritenuto vicino al presidente russo Vladimir Putin, commentando in una nota il “brutale omicidio” dellaavvenuto sabato sera “davanti a me”. Daryaa ènell’esplosione della sua auto. L’Fsb, il servizio di sicurezza federale, per l’omicidio ha accusato l’ucraina Natalya Vovk, di 43 anni, che sarebbe in seguito riuscita a fuggire in Estonia. Darya “era una bellissima donna ortodossa, una patriota, una reporter di guerra, un’esperta per la tv centrale e una filosofa”, ha affermatoricordando la. Ora, ha aggiunto riferendosi al conflitto in Ucraina, “abbiamo bisogno solo della vittoria. ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - hilarita13 : RT @junews24com: Morata incanta i tifosi dell'Atletico: che giocata dell'ex Juve! - VIDEO - - serieB123 : SerieB È successo ancora: le ultime su Pato -