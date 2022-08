Ultime Notizie – Darya Dugina, chi è l’attentatrice secondo la Russia (Di lunedì 22 agosto 2022) Attentato contro Darya Dugina. A ucciderla sarebbe stata la 43enne Natalia Vovk, una componente del battaglione Azov, unità militare ucraina considerato di orientamento neonazista. E’ quanto sostengono alcuni siti russi, legati al Cremlino, che mostrano immagini di quella che sostengono essere un documento di identità che la qualifica come un membro del battaglione. secondo Mosca, Vovk aveva affittato un appartamento nello stesso palazzo di Mosca in cui viveva la vittima. Per l’intelligence esterna russa, l’omicidio della figlia di Alexander Dugin “è stato commesso e preparato dai servizi speciali ucraini”. Vovk sarebbe arrivata in Russia il 23 luglio scorso insieme alla figlia dodicenne. Le due hanno partecipato al festival ‘Tradizione’ a cui erano presenti Aleksandr Dugin e la figlia. A Mosca avevano affittato un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Attentato contro. A ucciderla sarebbe stata la 43enne Natalia Vovk, una componente del battaglione Azov, unità militare ucraina considerato di orientamento neonazista. E’ quanto sostengono alcuni siti russi, legati al Cremlino, che mostrano immagini di quella che sostengono essere un documento di identità che la qualifica come un membro del battaglione.Mosca, Vovk aveva affittato un appartamento nello stesso palazzo di Mosca in cui viveva la vittima. Per l’intelligence esterna russa, l’omicidio della figlia di Alexander Dugin “è stato commesso e preparato dai servizi speciali ucraini”. Vovk sarebbe arrivata inil 23 luglio scorso insieme alla figlia dodicenne. Le due hanno partecipato al festival ‘Tradizione’ a cui erano presenti Aleksandr Dugin e la figlia. A Mosca avevano affittato un ...

