Ultime Notizie – Covid | “più morti in Italia? Ecco perché non è come sembra”

(Di lunedì 22 agosto 2022) In questa estate all’insegna dell’ondata di Omicron 5, a colpire l’attenzione sono inevitabilmente i bollettini dei. Ma, andando al di là dei numeri quotidiani e decontestualizzati, com’è andata l’rispetto agli altri Paesi? “All’interno dei 5 maggiori Paesi dell’Europa occidentale non ci sono grosse differenze”, spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Carlo La Vecchia, docente dell’università Statale di Milano. “L’non è un Paese che si distingue per essere andato peggio di altri”. L’esperto guarda i dati di Regno Unito,, Francia, Spagna e Germania: “Il Regno Unito in fase Omicron ha registrato circa 6.500con un picco di circa 1.350 a settimana, quattro settimane fa, al 20 luglio. L’è arrivata un po’ dopo e finora ha ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? «Noi, attivisti, militari e politici russi, ora siamo partigiani e combattenti dell’Esercito repubblicano naziona… - r_casale : ULTIME NOTIZIE! Forse non tutte le speranze sono perse. Rtw @StevLova @mauroberruto @swamilee… - Milannews24_com : Le ultime su #Leao -

Il Sole 24 ORE

Il vuoto causato dalla perdita di un'amica e di una collega. Ma anche la consapevolezza che Napoli abbia perso 'una napoletana modello, che si è sempre impegnata in prima linea per lo sviluppo ...Nella sua lunga carriera, ha servito il NIAD e gli Stati Uniti scendendo in prima linea anche contro il West Nile virus ( lo stesso che si sta diffondendo in Italia in questesettimane ), gli ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 10.418 nuovi casi e 75 morti È precipitata fino al sentiero sottostante, il 150, ed ha perso subito conoscenza, poi i sanitari hanno constatato il decesso. Sul posto anche l'elisoccorso del 118 Pegaso3 da Massa. Le squadre del ...Giovanni Stroppa è un bravo allenatore. Ma la serie A, nella quale con merito ha portato il Monza solo qualche mese fa, non gli si addice. Sono filosoficamente contro i numeri perché, nonostante quel ...