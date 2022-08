Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 330 contagi e 1 morto: bollettino 22 agosto (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono 330 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 22 agosto. Si registra inoltre un altro morto. In Toscana sono 1.367.422 i casi di positività al Coronavirus, 67 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 263 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 1.273.873 (93,2% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 306 tamponi molecolari e 1.819 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 512 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,5% è risultato positivo. Gli attualmente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono 330 i nuovidainsecondo ildi, 22. Si registra inoltre un altro. Insono 1.367.422 i casi di positività al Coronavirus, 67 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 263 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 1.273.873 (93,2% dei casi totali).sono stati eseguiti 306 tamponi molecolari e 1.819 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 512 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,5% è risultato positivo. Gli attualmente ...

