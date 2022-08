Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 10.418 contagi e 75 morti: bollettino 22 agosto (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono 10.418 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 75 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 63.188 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 16,5%. Calano le terapie intensive, che sono sette in meno di ieri e 255 in totale, e salgono i ricoveri, 74 in più e 6.516 in totale. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 882 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono 10.418 i nuovida Coronavirus in, 222022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 75. Nelle24 ore sono stati processati 63.188 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 16,5%. Calano le terapie intensive, che sono sette in meno di ieri e 255 in totale, e salgono i ricoveri, 74 in più e 6.516 in totale. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 882 i nuovida Coronavirus, 222022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono ...

