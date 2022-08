Ultime Notizie – Agnello Hornby: “Premio Nobel postumo a Camilleri” (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Premio Nobel postumo ad Andrea Camilleri. E’ la proposta lanciata, nel Giardino della Kolimbethra, dalla scrittrice Simonetta Agnello Hornby che, ieri sera, ha conversato con Felice Cavallaro, direttore della Strada degli scrittori, che ha organizzato l’iniziativa assieme al Fai. Un incontro dedicato al grande autore siciliano scomparso tre anni fa. “Andrea Camilleri è stato, anzi è, un grande scrittore contemporaneo. E mi dispiace che l’Italia e la Sicilia se ne siano accorte tardi. Mi duole il cuore che nessuno l’abbia proposto al Nobel. Anzi, dovrebbero darglielo postumo”. L’autrice de La mennulara ha ripercorso i suoi rapporti con Camilleri che ha conosciuto vent’anni fa. “Era molto generoso con gli esordienti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilad Andrea. E’ la proposta lanciata, nel Giardino della Kolimbethra, dalla scrittrice Simonettache, ieri sera, ha conversato con Felice Cavallaro, direttore della Strada degli scrittori, che ha organizzato l’iniziativa assieme al Fai. Un incontro dedicato al grande autore siciliano scomparso tre anni fa. “Andreaè stato, anzi è, un grande scrittore contemporaneo. E mi dispiace che l’Italia e la Sicilia se ne siano accorte tardi. Mi duole il cuore che nessuno l’abbia proposto al. Anzi, dovrebbero darglielo”. L’autrice de La mennulara ha ripercorso i suoi rapporti conche ha conosciuto vent’anni fa. “Era molto generoso con gli esordienti ...

