Ucraina, Zelensky avverte: 'No ai negoziati se la Russia processa i nostri soldati' (Di lunedì 22 agosto 2022) Volodymyr Zelensky ribadisce che nessun negoziato sarà possibile se la Russia processerà pubblicamente i militari ucraini catturati dall'inizio del conflitto. Il presidente ucraino dichiara di aver ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 agosto 2022) Volodymyrribadisce che nessun negoziato sarà possibile se laprocesserà pubblicamente i militari ucraini catturati dall'inizio del conflitto. Il presidente ucraino dichiara di aver ...

MediasetTgcom24 : Mosca, salta in aria l'auto guidata dalla figlia dell'ideologo di Putin #donbass #papa #popasna #angelus #ucraina… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina non ha nulla a che fare con l'omicidio della figlia di Dugin': questa la netta dichiarazione di Mykhailo… - sole24ore : Zelensky: 'Per festa indipendenza Ucraina aspettiamoci cose terribili da Russia' - Il Sole 24 ORE… - infoitestero : Ucraina, Zelensky: “Niente trattative con la Russia se processa i soldati di Mariupol” - MassimGiannini : RT @LaStampa: Guerra Ucraina-Russia, Zelensky teme atrocità dai russi per l'Indipendenza: “No trattative con Mosca se processa soldati”. Bi… -