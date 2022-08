Ucraina, Borrell: "L'Ue valuta una missione di addestramento per i militari di Kiev" (Di lunedì 22 agosto 2022) L'Unione europea discutera' l'avvio e il lancio di una grande e importante operazione di addestramento per le forze armate dell'Ucraina nei Paesi vicini. Lo ha dichiarato il capo della politica estera ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) L'Unione europea discutera' l'avvio e il lancio di una grande e importante operazione diper le forze armate dell'nei Paesi vicini. Lo ha dichiarato il capo della politica estera ...

