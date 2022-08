Ubisoft+ | scoperto il nuovo logo sull’Xbox Store?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 22 agosto 2022) A quanto pare le fughe di informazioni non si fermano neanche in estate e questo è il caso del possibilediSembra proprio che la celebre azienda produttrice di videogiochi come Assassin’s Creed, Mario + Rabbids, Far Cry, Rocksmith, Prince of Persia e molti altri, avrà unsu Xbox. In questa maniera i giocatori potranno avere accesso a tutta una serie di novità e contenuti, ma andiamo avanti con un po’ di ordine su questo rumor!: scopriamo le novità su questo rumor Ancora a gennaio si è parlato delservizio dipresente su Xbox e, a tal proposito, la notizia sembra essere destinata ad avverarsi il ...