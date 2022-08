Tunisia | varata la nuova Costituzione | presidenzialismo e accentramento del potere | così Saied si assicura il controllo del Paese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 agosto 2022) Laha unaCarta costituzionale. Il presidente della Repubblica Kaisha promulgato ladopo che quest’ultima ha superato il voto popolare dello scorso 25 luglio con il 94,6% di voti favorevoli, nonostante un’affluenza alle urne ai minimi storici (appena il 30,5%).ha quindi completato il suo piano per la creazione di una “Repubblica” nella quale, secondo il capo dello Stato tunisino intenzionato a “correggere il corso della rivoluzione e anche il corso della storia”, non ci sarà spazio per i politici e i magistrati corrotti che hanno governato ilnella fase successiva alla rivoluzione del 2011. Fin dalla pubblicazione della bozza costituzionale il 30 giugno, emendata poi dallo stesso presidente e ...