Triathlon | Francia dominatrice degli Europei 2022 | l’Italia rimane ancora troppo lontana

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo tre giorni di grande spettacolo, impreziositi da una cornice di pubblico clamorosa, sono andati ufficialmente in archivio i Campionatidi. La manifestazione continentale si è disputata a Monaco di Baviera, in Germania, ma visti i risultati ha assomigliato molto di più ad un vero e proprio festival francese. Gli atleti transalpini, infatti, non hanno fatto prigionieri, come si suol dire. Dopo la medaglia di bronzo di Emma Lombardi nella prova femminile, è arrivata la sontuosa tripletta della gara maschile con Lèo Bergere che ha preceduto i compagni di squadra Pierre le Corre e Dorian Coninx, prima della apoteosi con il trionfo nella mixed relay che ha fatto calare il sipario sulla kermesse bavarese. Un percorso, come si può vedere, pressoché netto, che conferma come il movimento francese sia, e rimanga, il ...