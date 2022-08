Tremonti, Pera, Roccella & Co: ecco i big di Fratelli d’Italia. Tra vecchi dinosauri della politica e tecnici riciclati (Di lunedì 22 agosto 2022) Tremonti, Pera, Roccella & C. I big di Fratelli d’Italia? vecchi dinosauri della politica, tecnici riciclati e strenui oppositori dei diritti Lgbt. Pronti ad abbracciare la causa del sovranismo per puntare alla conferma di un seggio o al ritorno sulla scena politica. Giorgia Meloni “ha scelto di comporre le liste cercando di valorizzare al meglio coloro che si sono spesi in questi anni per costruire, insieme al presidente Meloni, una proposta di governo credibile per l’Italia”, recita la nota di Via della Scrofa che annuncia le candidature dei pezzi da novanta per lanciare la scalata a Palazzo Chigi. Usato sicuro Ma chi sono le punte di diamante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022); C. I big die strenui oppositori dei diritti Lgbt. Pronti ad abbracciare la causa del sovranismo per puntare alla conferma di un seggio o al ritorno sulla scena. Giorgia Meloni “ha scelto di comporre le liste cercando di valorizzare al meglio coloro che si sono spesi in questi anni per costruire, insieme al presidente Meloni, una proposta di governo credibile per l’Italia”, recita la nota di ViaScrofa che annuncia le candidature dei pezzi da novanta per lanciare la scalata a Palazzo Chigi. Usato sicuro Ma chi sono le punte di diamante ...

