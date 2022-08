Tre degli ultimi quattro segretari della Cgil «sono finiti nel Pd», Di Battista ha ragione (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 21 agosto l’ex deputato del Movimento 5 stelle Alessandro Di Battista ha scritto su Twitter che tre degli ultimi quattro segretari della Cgil, uno dei principali sindacati italiani, «sono finiti» nel Partito democratico. Nel suo tweet, Di Battista ha anche linkato un video di luglio 2017, dove si vede l’ex deputato del Movimento 5 stelle scommettere con un sindacalista che Susanna Camusso, all’epoca segretaria della Cgil, sarebbe finita «tra qualche anno» in Parlamento con il Partito democratico. Abbiamo verificato e Di Battista ha ragione. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 22 agosto 2022 sul sito di ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 21 agosto l’ex deputato del Movimento 5 stelle Alessandro Diha scritto su Twitter che tre, uno dei principali sindacati italiani, «» nel Partito democratico. Nel suo tweet, Diha anche linkato un video di luglio 2017, dove si vede l’ex deputato del Movimento 5 stelle scommettere con un sindacalista che Susanna Camusso, all’epoca, sarebbe finita «tra qualche anno» in Parlamento con il Partito democratico. Abbiamo verificato e Diha. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 22 agosto 2022 sul sito di ...

