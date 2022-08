Trasporti, dalla Ue 5,4 mld per 11 progetti infrastrutturali italiani: ecco quali (Di lunedì 22 agosto 2022) La Commissione europea ha selezionato 135 progetti di infrastrutture di trasporto per le sovvenzioni Ue, tra le 399 proposte di progetto presentate nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa (Cef), lo strumento di finanziamento dell’Ue per gli investimenti strategici nelle infrastrutture di trasporto. “I finanziamenti – con un budget complessivo di 5,4 miliardi – sosterranno progetti in tutti gli Stati membri dell’Ue lungo la rete transeuropea di trasporto (Ten-T). Ad esempio, nel contesto dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, diversi progetti in Slovacchia e Polonia renderanno più facile il trasporto di merci tra Europa e Ucraina”, spiega l’Esecutivo Ue con una nota. Undici i progetti italiani che riceveranno i fondi, tra cui la galleria di base Lione-Torino, con 10.713.000 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) La Commissione europea ha selezionato 135di infrastrutture di trasporto per le sovvenzioni Ue, tra le 399 proposte di progetto presentate nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa (Cef), lo strumento di finanziamento dell’Ue per gli investimenti strategici nelle infrastrutture di trasporto. “I finanziamenti – con un budget complessivo di 5,4 miliardi – sosterrannoin tutti gli Stati membri dell’Ue lungo la rete transeuropea di trasporto (Ten-T). Ad esempio, nel contesto dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, diversiin Slovacchia e Polonia renderanno più facile il trasporto di merci tra Europa e Ucraina”, spiega l’Esecutivo Ue con una nota. Undici iche riceveranno i fondi, tra cui la galleria di base Lione-Torino, con 10.713.000 ...

