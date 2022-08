Toyota GR Yaris H2 - Akio Toyoda guida la piccola a idrogeno al rally del Belgio (Di lunedì 22 agosto 2022) Akio Toyoda non è uno che si tira indietro. Soprattutto quando si parla di corse in auto e nuove tecnologie. Facendosi navigare da una leggenda come Juha Kankkunen, il numero uno della Toyota ha infatti partecipato al rally del Belgio, la nona tappa del WRC, con una vettura laboratorio alimentata a idrogeno, la GR Yaris H2. Non una fuel cell, ma un'auto con motore termico - nello specifico un tre cilindri 1.6 turbo G16E-GTS - alimentato con l'idrogeno al posto della benzina. Già, nel futuro delle quattro ruote non c'è solo l'elettrico. Per la prima volta fuori dal Giappone. L'apparizione della Yaris a idrogeno potrebbe sembrare solo un contorno al podio ottenuto dalle due Yaris WRC di Elfyn Evans ed ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 22 agosto 2022)non è uno che si tira indietro. Soprattutto quando si parla di corse in auto e nuove tecnologie. Facendosi navigare da una leggenda come Juha Kankkunen, il numero uno dellaha infatti partecipato aldel, la nona tappa del WRC, con una vettura laboratorio alimentata a, la GRH2. Non una fuel cell, ma un'auto con motore termico - nello specifico un tre cilindri 1.6 turbo G16E-GTS - alimentato con l'al posto della benzina. Già, nel futuro delle quattro ruote non c'è solo l'elettrico. Per la prima volta fuori dal Giappone. L'apparizione dellapotrebbe sembrare solo un contorno al podio ottenuto dalle dueWRC di Elfyn Evans ed ...

