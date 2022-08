Tiro a volo, Europei Larnaca: l’Italia vola a Cipro a caccia dei pass olimpici per Parigi 2024 (Di lunedì 22 agosto 2022) Verso Cipro con obiettivo Parigi 2024. Con la partenza della squadra di Fossa Olimpica, sbarcata ieri a Cipro, è ufficialmente iniziata la lunga maratona del Campionato Europeo di Tiro a volo, in programma a Larnaca dal 25 agosto all’11 settembre. La rassegna continentale rappresenta il primo passo di avvicinamento ai Giochi di Parigi2024, con due Carte Olimpiche in palio per ognuna delle finali individuali Senior (Trap e Skeet). A inaugurarla saranno gli specialisti di Trap. I primi a scendere in pedana saranno i Senior guidati dal direttore tecnico Albano Pera, assistito nell’avventura cipriota dal preparatore atletico Fabio Partigiani e dal fisioterapista Aldo Humberto Bionda. A cimentarsi con i lanci saranno ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Versocon obiettivo. Con la partenza della squadra di Fossa Olimpica, sbarcata ieri a, è ufficialmente iniziata la lunga maratona del Campionato Europeo di, in programma adal 25 agosto all’11 settembre. La rassegna continentale rappresenta il primoo di avvicinamento ai Giochi di, con due Carte Olimpiche in palio per ognuna delle finali individuali Senior (Trap e Skeet). A inaugurarla saranno gli specialisti di Trap. I primi a scendere in pedana saranno i Senior guidati dal direttore tecnico Albano Pera, assistito nell’avventura cipriota dal preparatore atletico Fabio Partigiani e dal fisioterapista Aldo Humberto Bionda. A cimentarsi con i lanci saranno ...

