The Sandman, Neil Gaiman non è ottimista sul rinnovo: "È molto costoso" (Di lunedì 22 agosto 2022) Neil Gaiman teme che Netflix non rinnoverà The Sandman per una seconda stagione per via dei costi molto elevati e invita i fan a guardare lo show in streaming per aumentare le possibilità. La serie The Sandman ha debuttato su Netflix da meno di un mese e già si parla di un ipotetico rinnovo per una seconda stagione, ma lo scrittore Neil Gaiman non sembra troppo ottimista e cita come motivo l'elevato costo della serie. "Perché The Sandman è una serie davvero costosa", ha scritto Gaiman su Twitter in risposta a un fan che ha scritto di non capire il motivo per cui ci siano dubbi sulla seconda stagione. "E affinché Netflix ci assicuri i soldi per fare fare un'altra stagione, la serie deve andare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022)teme che Netflix non rinnoverà Theper una seconda stagione per via dei costielevati e invita i fan a guardare lo show in streaming per aumentare le possibilità. La serie Theha debuttato su Netflix da meno di un mese e già si parla di un ipoteticoper una seconda stagione, ma lo scrittorenon sembra troppoe cita come motivo l'elevato costo della serie. "Perché Theè una serie davvero costosa", ha scrittosu Twitter in risposta a un fan che ha scritto di non capire il motivo per cui ci siano dubbi sulla seconda stagione. "E affinché Netflix ci assicuri i soldi per fare fare un'altra stagione, la serie deve andare ...

glitchsmm : Voglio iniziare the sandman da quando è uscito ma non ho abbastanza concentrazione per farlo - lovlyhell : iniziando the sandman, non so cosa aspettarmi - anxietygirl88 : sto sprecando il mio tempo guardando S01 | E04 di The Sandman #sandman 9.84 - carrotflower__ : comunque assurdo che in the sandman abbiano dato una romance lgbt praticamente pure a mia nonna ma a morfeo no ehmm… - Indigo__Moon__ : Guardatevi The Sandman che altrimenti vi vengo a prendere a casa! -