The Sandman la serie Netflix che è già cult: il retroscena che sconvolge il pubblico (Di lunedì 22 agosto 2022) Netflix lancia un’altra serie di successo, si chiama The Sandman e pare che il pubblico ne sia entusiasta. La storia però non si basa su racconti di fantasia, perché i fatti narrati sono accaduti anche nella realtà. Scopriamo quando. The Sandman è una serie fantasy basata sull’omonimo fumetto di Neil Gaiman pubblicato tra la fine degli anni ‘80 e gli anni ‘90. La fantasia però arriva fino ad un certo punto, perché si è scoperto che l’ideatore del fumetto si è ispirato in realtà ad una vicenda accaduta davvero agli inizi del 1900. The Sandman – fonte web – curiosauro.itStiamo parlando dell’epidemia di sonno che ha colpito milioni di persone tra l’Europa e gli Stati Uniti dei primi del novecento. Il virus in questione era la cosiddetta encefalite letargica, meglio nota ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 22 agosto 2022)lancia un’altradi successo, si chiama Thee pare che ilne sia entusiasta. La storia però non si basa su racconti di fantasia, perché i fatti narrati sono accaduti anche nella realtà. Scopriamo quando. Theè unafantasy basata sull’omonimo fumetto di Neil Gaiman pubblicato tra la fine degli anni ‘80 e gli anni ‘90. La fantasia però arriva fino ad un certo punto, perché si è scoperto che l’ideatore del fumetto si è ispirato in realtà ad una vicenda accaduta davvero agli inizi del 1900. The– fonte web – curiosauro.itStiamo parlando dell’epidemia di sonno che ha colpito milioni di persone tra l’Europa e gli Stati Uniti dei primi del novecento. Il virus in questione era la cosiddetta encefalite letargica, meglio nota ...

kalippope : no vabe questo colpo di scena eel settimo episodio di the sandman - giubby85 : @settecoppeotto Twin peaks X files CSI Supernatural Il trono di spade Ultimamente ho visto delle serie interessant… - playblog_it : ? The Sandman episodio 11: la spiegazione del finale ? - NerdPool_IT : The Sandman: Neil Gaiman rivela perché la serie non é ancora stata rinnovata - - GVCCITHV : ho iniziato a vedere the sandman non capisco ancora se mi sta piacendo o meno -