The Good Lawyer è lo spin-off di The Good Doctor: la trama e i primi dettagli sulla nuova serie (Di lunedì 22 agosto 2022) The Good Doctor farà da apripista a The Good Lawyer con un backdoor pilot: un episodio inserito all’interno del medical drama darà il via al suo primo spin-off, una nuova serie ABC attualmente in sviluppo. A darne notizia è Deadline, che aggiunge anche i primi dettagli sul format. The Good Lawyer nascerà dall’estro dei produttori esecutivi/co-showrunner di The Good Doctor David Shore e Liz Friedman, per Sony Pictures TV e Shore Z Prods. ABC Signature co-produce il format. Come con lo spin-off di The Rookie, in sviluppo presso la stessa rete, anche quello di The ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Thefarà da apripista a Thecon un backdoor pilot: un episodio inserito all’interno del medical drama darà il via al suo primo-off, unaABC attualmente in sviluppo. A darne notizia è Deadline, che aggiunge anche isul format. Thenascerà dall’estro dei produttori esecutivi/co-showrunner di TheDavid Shore e Liz Friedman, per Sony Pictures TV e Shore Z Prods. ABC Signature co-produce il format. Come con lo-off di The Rookie, in sviluppo presso la stessa rete, anche quello di The ...

PhilosophicChri : @Jimmy7055692428 Che io ti ho detto mi sembra un sequel di the good wife - PhilosophicChri : @Jimmy7055692428 No. In compenso la 4a stagione di The good fight si bagga e non c'è verso di vederla. Ufffff - B_R_H_E_D_A : @camillaAC6 Non amo moltissimo il doppiaggio in generale ma un plauso a chi ha scelto la doppiatrice (la stessa di… - LadymiaMicky : Sul blog troverete la mia recensione sulla Serie TV The Good Wife ???? #blog #recensione #Thegoodwife #myfollowers… - EdgarALagosM : RT @IsabelVasques7: The good book, 1897 - Federico Zandomeneghi -