Terza giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

(Di lunedì 22 agosto 2022) Bayern Monaco unico squadra a punteggio terzo dopo la, apertasi con il successo casalingo del Borussia M’Glabach sull’Hertha Berlino(1-0). I bavaresi hanno asfaltato il Bochum sul proprio campo(0-7) e volano in testa alla classifica.Crolla, invece, il Borussia Dtm, giunto alla seconda sconfitta consecutiva patita per mano del Werder Brema che vince in rimonta(2-3). È crisi anche per il Bayer Leverkusen che incassa il terzo ko di fila dal Hoffenheim(3-0) e rimane ultimo in classifica. Bene Friburgo, corsaro a Stoccarda(0-1), Mainz, che passa sul campo dell’Augsburg(1-2), e Union Berlino, vittorioso sul Lipsia(2-1). Terminano in parita’ bm Wolfsburg- Schalke 04 (0-0) ed Eintracht Francoforte-Colonia(1-1)....

Laposizione in questo rally è un ottimo conseguimento per noi ed anche per la squadra. Non ... Un'ultimacome quella di oggi è sempre difficile quando ti trovi in una buona posizione e ...Nelladi campionato della Ligue1 , Irreale la vittoria del Psg che asfalta 7 - 1 il Lilla con i big tutti a segno: tripletta per Mbappe, doppietta per Neymar, chiudono il tabellino Messi e ...(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Brutto tonfo del Chelsea, che perde 3-0 sul campo di uno scatenato Leeds in una partita della terza giornata di Premier League. Gara da dimenticare per Kalidou Koulibaly, che ...