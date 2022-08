Tennis | Torneo Cincinnati Coric vince a sorpresa il titolo

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il croato ha sconfitto in finale il greco Tsitsipas per 7 - 6 6 - 2(USA) - Bornaha vinto aildel "Western & Southern Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione ...

Il #22agosto 1950 #AltheaGibson diventa la prima storica giocatrice professionista di colore del tennis internazionale. Tennis, ATP Cincinnati: Coric batte anche Tsitsipas e vince a sorpresa il torneo

Un successo che segna il record assoluto di giocatore capace di vincere unMasters 1000 con il ranking più basso, n.152 ATP, scavalcando il primato di Roberto Carretero, che si aggiudicò nel ...Tanta pioggia ieri a Cleveland (Stati Uniti), sede deldiWTA sul cemento americano. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno costretto gli organizzatori a cambiare l'ordine delle cose e di conseguenza anche la partita tra Martina ... Winston Salem, Granby e Cleveland, tre tornei live su SuperTennis Il croato ha sconfitto in finale il greco Tsitsipas per 7-6 6-2 CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) - Borna Coric ha vinto a sorpresa il titolo del ...CINCINNATI (Stati Unisti) - Caroline Garcia batte in finale Petra Kvitova e vince il torneo Wta 1000 di Cincinnati. La tennista francese si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 40 minuti ...