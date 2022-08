Tennis | morto il 18enne sammarinese Simone De Luigi dopo un incidente in moto

(Di lunedì 22 agosto 2022) Sportin lutto. Durante la notte èiltaDe, ricoverato all’Ospedale Bufalini di Cesena, vittima ieri sera di un gravesulla Statale Adriatica in sella ad una Benelli 125. Il giovane atleta si è violentemente scontrato con una Mini Cooper all’altezza di Viserba. Tutti illesi i tre occupanti della macchina, mentre è in prognosi riservata una sedicenne che era assieme a De, operataaver subito nell’impatto l’amputazione di un piede. Ecco la nota di cordoglia della FST: “La Federazione, sconvolta ed incredula per il tragico avvenimento di questa notte, partecipa con profondo dolore al dramma della famiglia di ...

sportface2016 : #Tennis: morto il 18enne sammarinese Simone #DeLuigi dopo un incidente in moto - dariobalder14 : Alcaraz e Felix fuori, Coric e Norrie in semifinale. È morto il tennis - Tennis_Ita : Lutto nel mondo del tennis: è morto Lillo Palmieri, storico direttore del TC Cagliari - pokemonderba : il tennis è morto purtroppo - infoitinterno : Morto tra le braccia del bagnino, è l'ex maestro di tennis Lillo Palmieri -

Seppure così giovane aveva preso parte alla Coppa Davis con la Nazionale sammarinese dia fine luglio centrando una splendida promozione al gruppo 3. Alla passeggera è stato amputato un piede ...

Sport sammarinese in lutto. Durante la notte è morto il 18enne tennista Simone De Luigi, ricoverato all'Ospedale Bufalini di Cesena, ...AGGIORNAMENTO: il ragazzo 18enne, in sella alla moto 125, è deceduto nella notte al Bufalini di Cesena Due ragazzi in moto sono rimasti gravemente feriti. A bordo di una moto 125, targata…